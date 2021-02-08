Yediemin araç parkı yanındaki arazide yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle araçlara sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına 11 araçla müdahale etti.

Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı Beşköprü Mahallesi mevkiinde boş bir arazide yakılan ateş, şiddetli rüzgarın etkisi ile büyüyerek yakında bulunan Sakarya Yediemin Parkı'na sıçradı.

Parkın hurda araç bölümünde bulunan araçlar alev alev yanarken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye 11 itfaiye aracı ile 23 personel geldi. Yangına dört bir taraftan müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Sakarya'da arazide yakılan ateş yangına sebep oldu

30'A YAKIN ARAÇ KÜL OLDU

Yangın sonrası hurda parkındaki yaklaşık 30 hurda araç küle döndü. İtfaiyenin alevleri fabrikaların bulunduğu alana sıçramadan söndürmesi ise olası bir faciayı önledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.