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    Sakarya'da arkadaşını tüfekle vurdu

    2 arkadaş arasında çıkan silahlı tartışmada bir kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 19.03.2022 - 13:47
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    Sakarya'da arkadaşını tüfekle vurdu

    Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan bir kıraathanede, oyun oynayan Adem B. (47) ile Z.B.(52) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

    Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Z. B. pompalı tüfekle Adem B.’yi vurdu.

    Şüpheli olay yerinden kaçarken durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

    KURTARILAMADI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Adem B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Sakarya da arkadaşını tüfekle vurdu #1

    YAKALANDI

    Adam B.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere SEAH Korucuk Kampüsündeki Adli Tıp Kurumu Ön Otopsi Merkezine kaldırılırken Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

    Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


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