Sakarya'da arkadaşını tüfekle vurdu

2 arkadaş arasında çıkan silahlı tartışmada bir kişi hayatını kaybetti.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan bir kıraathanede, oyun oynayan Adem B. (47) ile Z.B.(52) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Z. B. pompalı tüfekle Adem B.’yi vurdu.

Şüpheli olay yerinden kaçarken durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Adem B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAKALANDI

Adam B.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere SEAH Korucuk Kampüsündeki Adli Tıp Kurumu Ön Otopsi Merkezine kaldırılırken Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.