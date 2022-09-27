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    Sakarya’da arkadaşının intikamı için attığı dayağı kayda aldırdı

    Bıçaklanan arkadaşının intikamını almak isteyen şahıs, sokak ortasında öldüresiye dayak attığı kişiyi hastanelik etti. Dayak anları kaydettiren saldırgan, sosyal medya hesabından da paylaştı.
    • 27.09.2022 - 13:39
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 14:20
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    Sakarya’da arkadaşının intikamı için attığı dayağı kayda aldırdı

    Sakarya’nın Serdivan ilçesinde geçtiğimiz günlerde K.A. isimli bir genç, bıçaklandı.

    G.Ö. de, arkadaşı K.A.’yı bıçakla yaralayan kişiyi buldu, sokak ortasında öldüresiye dövdü.

    Dayak yiyen kişi hastanelik olurken; G.Ö., o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

    Hem sövdü, hem dövdü

    Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde; G.Ö.’nün ismi henüz öğrenilemeyen kişiyi öldüresiye darbettiği, bu sırada da küfür ve hakaretler yağdırdığı anlar yer aldı.

    İHA’nın haberine göre görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırgan şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı.

    Sakarya’da arkadaşının intikamı için attığı dayağı kayda aldırdı ViDEO

    Sakarya’da arkadaşının intikamı için attığı dayağı kayda aldırdı #1

    Sakarya’da arkadaşının intikamı için attığı dayağı kayda aldırdı #2

    Sakarya’da arkadaşının intikamı için attığı dayağı kayda aldırdı #3

    Sakarya’da arkadaşının intikamı için attığı dayağı kayda aldırdı #4

    Sakarya’da arkadaşının intikamı için attığı dayağı kayda aldırdı #5


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