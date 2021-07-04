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    Sakarya'da arkadaşlarından helallik isteyerek girdiği nehirde kayboldu

    Sakarya’nın Karasu ilçesinde Sakarya Nehri’nde kaybolan 20 yaşındaki gencin suya girdiği esnada arkadaşları tarafından çekilen son videosu ortaya çıktı.
    • İHA
    • 04.07.2021 - 17:54
    • Güncelleme : 04.07.2021 - 18:00
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    Sakarya'da arkadaşlarından helallik isteyerek girdiği nehirde kayboldu

    Sakarya'nın Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi üzerinden geçen Sakarya Nehri’nde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Emirhan Henden, Sakarya Nehri’nde bulunan botun ipini yakalayabilmek için suya indi.

    Nehirde yüzmeye başlayan Emirhan, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler suda kaybolan Emirhan’ı bulabilmek için çalışma başlattı.

    ARKADAŞLARININ GÖZÜNÜN ÖNÜNDE SUDA KAYBOLDU

    Arkadaşlarının gözü önünde suda kaybolan Emirhan’ı bulmak için ekipler olayın ikinci gününde de çalışmalarını sürdürüyor.

    Emirhan’ı arama çalışmaları esnasında anne ve babasının feryatları ise yürekleri dağladı.

    Sakarya'da arkadaşlarından helallik isteyerek girdiği nehirde kayboldu VİDEO

    NEHRE GİRMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Öte yandan, Emirhan’ın suya girdiği esnada ise arkadaşları ilginç bir video kaydetti.

    Cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan görüntülerde; Emirhan’ın, arkadaşlarından iki kez helallik isteyerek, “Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. Onca yıllık şeyimiz var, insan bir nereye gidiyorsun der” dediği anlar yer aldı.

    Daha sonrasında yüzmeye başlayan Emirhan’dan bir daha haber alınamadı.

    Sakarya da arkadaşlarından helallik isteyerek girdiği nehirde kayboldu #1

    Sakarya da arkadaşlarından helallik isteyerek girdiği nehirde kayboldu #2

    Sakarya da arkadaşlarından helallik isteyerek girdiği nehirde kayboldu #3

    Sakarya da arkadaşlarından helallik isteyerek girdiği nehirde kayboldu #4

    Sakarya da arkadaşlarından helallik isteyerek girdiği nehirde kayboldu #5

    Sakarya da arkadaşlarından helallik isteyerek girdiği nehirde kayboldu #6

    Sakarya da arkadaşlarından helallik isteyerek girdiği nehirde kayboldu #7

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