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    Sakarya'da ateşe tiner döken 2 çocuk yandı

    Bahçede ateş yakan ve daha sonra tiner döken 2 çocuk, feci şekilde yanarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 21.05.2021 - 09:34
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 10:48
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    Sakarya'da ateşe tiner döken 2 çocuk yandı

    Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 11 yaşındaki Y.Ö. ve 12 yaşındaki B.Y'nin, yaktıkları ateşe tiner dökmeleri sonucu vücutları yandı.

    ÇOCUKLAR TEDAVİYE ALINDI

    Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri, vücutları yanan çocukları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Vücutlarında ikinci derece yanıklar oluşan çocuklar tedaviye alındı.

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    AİLELER KAVGA ETTİ

    Çocukların yakınları hastanenin önünde kavga ederken, polis tarafları sakinleştirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Sakarya da ateşe tiner döken 2 çocuk yandı #3

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