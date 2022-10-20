Sakarya'da AVM önündeki silahlı kavgada tutuklu sayısı 4’e yükseldi

Sakarya Serdivan'da bir alışveriş merkezi önünde 1 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırı olayında 2 kişi daha tutuklandı.

15 Eylül gece saatlerinde Sakarya'nın Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan AVM önünde meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan ve yerini kavgaya bırakan olay esnasında silahla vurulan Yaşar Metin hayatını kaybederken, T.T. ile U.N.K. isimli iki kişi de yaralanmıştı.

2 kişi tutuklanmıştı

Konuya ilişkin geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 ay önce E.D. (29) ve S.K. (18) isimli şahısları Adapazarı'nda saklandıkları evde yakalayarak gözaltına almıştı.

Şahıslar, emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklu sayısı 4'e yükseldi

1 kişinin ölmesi, 2 kişinin de yaralanması ile neticelenen olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Polis ekiplerince 2 gün önce Geyve ilçesinde gözaltına alınan A.A. ve S.B. de emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, şüpheliler buradaki işlemleri sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bununla birlikte olay ile alakalı tutuklanan sayısı 4’e yükseldi.