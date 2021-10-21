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    Sakarya'da ayağına kıymık batan şahıs, enfeksiyondan hayatını kaybetti

    Akyazı ilçesinde ayağına kıymık batan ve sonrasında enfeksiyon kapan Hüseyin Kobyaoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 21.10.2021 - 02:06
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    Sakarya'da ayağına kıymık batan şahıs, enfeksiyondan hayatını kaybetti

    Akyazı'nın Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Kobyaoğlu’nun (57) ayağına, yaklaşık 1 ay önce bahçede kıymık battı. Hüseyin Kobyaoğlu bir süre sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Kobyaoğlu’nun vücudunda enfeksiyon oluştuğu belirlendi.

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Kobyaoğlu, Yalova’da bulunan bir hastaneye sevk edilerek, yoğun bakımda tedaviye alındı. Kobyaoğlu dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

    Öğrenci servisi bulunan Kobyaoğlu’nun cenazesi Yuvalak Mahallesi’nde toprağa verildi.

    Sakarya da ayağına kıymık batan şahıs, enfeksiyondan hayatını kaybetti #1

    Sakarya da ayağına kıymık batan şahıs, enfeksiyondan hayatını kaybetti #2

    Sakarya da ayağına kıymık batan şahıs, enfeksiyondan hayatını kaybetti #3

    Sakarya da ayağına kıymık batan şahıs, enfeksiyondan hayatını kaybetti #4

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