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- Sakarya'da ayağına kıymık batan şahıs, enfeksiyondan hayatını kaybetti
Sakarya'da ayağına kıymık batan şahıs, enfeksiyondan hayatını kaybetti
Akyazı ilçesinde ayağına kıymık batan ve sonrasında enfeksiyon kapan Hüseyin Kobyaoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
- DHA
- 21.10.2021 - 02:06
Akyazı'nın Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Kobyaoğlu’nun (57) ayağına, yaklaşık 1 ay önce bahçede kıymık battı. Hüseyin Kobyaoğlu bir süre sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Kobyaoğlu’nun vücudunda enfeksiyon oluştuğu belirlendi.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Kobyaoğlu, Yalova’da bulunan bir hastaneye sevk edilerek, yoğun bakımda tedaviye alındı. Kobyaoğlu dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Öğrenci servisi bulunan Kobyaoğlu’nun cenazesi Yuvalak Mahallesi’nde toprağa verildi.