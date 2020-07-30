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    Sakarya’da babasından kaçan genç kıza otomobil çarptı

    Tartıştığı babasından kaçarken yola çıkan 15 yaşındaki genç kıza otomobil çarptı. Yaralanan genç kız, hastaneye kaldırılırken, genç kızın babasından kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 30.07.2020 - 16:20
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    Sakarya’da babasından kaçan genç kıza otomobil çarptı

    Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Orta Mahallesi’nde yaşayan 15 yaşındaki M.H., evde ailevi bir konu nedeniyle babasıyla tartışıp dışarı çıktı.

    Babasının peşine düştüğü M.H., Ulus Caddesi’ne doğru yöneldi.

    Bu sırada arkasına bakarak babasını kontrol eden M.H.'ye, sürücüsü öğrenilemeyen 54 ADN 697 plakalı otomobil çarptı.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan M.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Sakarya’da babasından kaçan genç kıza otomobil çarptı ViDEO

    Bu arada, genç kızın babası tarafından kovalanması, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Sakarya’da babasından kaçan genç kıza otomobil çarptı #1

    Sakarya’da babasından kaçan genç kıza otomobil çarptı #2

    Sakarya’da babasından kaçan genç kıza otomobil çarptı #3

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