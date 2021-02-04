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    Sakarya'da bali çeken gencin içler acısı hali

    Adapazarı ilçesinde sokak ortasında çevresindekilere aldırış etmeden bali çeken şahsın hali görenleri şaşırttı.
    • İHA
    • 04.02.2021 - 00:36
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 00:38
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    Sakarya'da bali çeken gencin içler acısı hali

    Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi'nde bali çekerek kendini kaybeden ve anlamsız hareketler yapan bir kişi, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

    VATANDAŞLAR ÇALIŞMA YAPILMASINI İSTEDİ

    Görüntülerde, gencin anlamsız hareketler yaparak küfrettiği görüldü.

    Vatandaşlar, bali ve tiner çekerek sokaklarda dolaşanlarla ilgili çalışma yapılmasını istedi.

    Sakarya'da bali çeken gencin içler acısı hali İZLE

    Sakarya da bali çeken gencin içler acısı hali #1

    Sakarya da bali çeken gencin içler acısı hali #2

    Sakarya da bali çeken gencin içler acısı hali #3

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