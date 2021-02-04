Adapazarı ilçesinde sokak ortasında çevresindekilere aldırış etmeden bali çeken şahsın hali görenleri şaşırttı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi'nde bali çekerek kendini kaybeden ve anlamsız hareketler yapan bir kişi, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

VATANDAŞLAR ÇALIŞMA YAPILMASINI İSTEDİ

Görüntülerde, gencin anlamsız hareketler yaparak küfrettiği görüldü.

Vatandaşlar, bali ve tiner çekerek sokaklarda dolaşanlarla ilgili çalışma yapılmasını istedi.

Sakarya'da bali çeken gencin içler acısı hali İZLE



