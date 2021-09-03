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    Sakarya'da balık lokantasındaki tüp bir anda alev aldı

    Lokanta içinde bulunan tüpün bilinmeyen bir sebeple alev alması üzerine çevredekiler ve müşteriler korku dolu anlar yaşadı.
    • İHA
    • 03.09.2021 - 17:41
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    Sakarya'da balık lokantasındaki tüp bir anda alev aldı

    Sakarya’nın Kaynarca ilçesinda bulunan halk pazarındaki balık lokantasında yangın çıktı.

    Lokanta içindeki tüp henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda alev aldı ve  insanların panik halinde kaçmasına sebep oldu.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü.

    KONUYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

    Polis ekipleri çevrede tüpün patlama ihtimaline karşı güvenlik önlemi alırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Sakarya'daki balık lokantasında tüp bir anda alev aldı VİDEO

    Sakarya da balık lokantasındaki tüp bir anda alev aldı #1

    "KENDİMİ ZOR KURTARDIM"

    Yangın esnasında yemek yiyen Selahattin Y. isimli vatandaş, o anları, “Yemek yiyordum, bir anda alev aldı, kendimi zor kurtardım” diyerek anlattı.

    Sakarya da balık lokantasındaki tüp bir anda alev aldı #2

    Sakarya da balık lokantasındaki tüp bir anda alev aldı #3

    Sakarya da balık lokantasındaki tüp bir anda alev aldı #4

    Sakarya da balık lokantasındaki tüp bir anda alev aldı #5

    Sakarya da balık lokantasındaki tüp bir anda alev aldı #6

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