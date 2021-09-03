Sakarya'da balık lokantasındaki tüp bir anda alev aldı

Lokanta içinde bulunan tüpün bilinmeyen bir sebeple alev alması üzerine çevredekiler ve müşteriler korku dolu anlar yaşadı.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinda bulunan halk pazarındaki balık lokantasında yangın çıktı.

Lokanta içindeki tüp henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda alev aldı ve insanların panik halinde kaçmasına sebep oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü.

KONUYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri çevrede tüpün patlama ihtimaline karşı güvenlik önlemi alırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'daki balık lokantasında tüp bir anda alev aldı VİDEO

"KENDİMİ ZOR KURTARDIM"

Yangın esnasında yemek yiyen Selahattin Y. isimli vatandaş, o anları, “Yemek yiyordum, bir anda alev aldı, kendimi zor kurtardım” diyerek anlattı.