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    Sakarya'da baltalı kavgada 3 kişi yaralandı

    Sakarya'nın Hendek ilçesinde akrabalar arasında çıkan baltalı kavgada 3 kişi yaralandı.
    • AA
    • 26.05.2021 - 02:19
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    Sakarya'da baltalı kavgada 3 kişi yaralandı

    Sakarya’da akrabalar arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı.

    Tartışma bir süre sonra balta ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.M G.M ve E.M çeşitli yerlerden yaralandı.

    OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

    Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Sakarya da baltalı kavgada 3 kişi yaralandı #1

    Sakarya da baltalı kavgada 3 kişi yaralandı #2

    Sakarya da baltalı kavgada 3 kişi yaralandı #3

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