Sakarya'da banyoda kadın cesedi bulundu Bir alışveriş merkezinde yer alan apart dairede banyoda kadın cesedi bulundu. Cesedin 31 yaşındaki Bahar Keskin'e ait olduğu ve 3 gündür banyoda kaldığı öğrenildi.

İHA

Sakarya'nın Serdiven ilçesinde yer alan bir alışveriş merkezinde içerisinde bulunan apart dairelerde, kadın cesedi bulundu.

31 yaşındaki Bahar Keskin isimli kadın, arkadaşı tarafından banyoda hareketsiz yatarken bulundu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk inceleme neticesinde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

3 gün önce öldüğü belirlendi

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Keskin'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Hususa ilişkin yapılan incelemeler neticesinde 31 yaşındaki kadının cesedinin 3 gün boyunca dairenin banyosunda kaldığı ve cesedin ise daireye gelen arkadaşları tarafından bulunduğu öğrenildi.

Genç kadının epilepsi hastası olduğu ve otopsideki ilk bulgulara göre ölüm sebebinin de bu hastalığın krizinden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor. Olaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)