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- Sakarya'da barakada çıkan yangında alevlerin arasında kaldı
Sakarya'da barakada çıkan yangında alevlerin arasında kaldı
Koyun ağılının yanındaki barakada çıkan yangına müdahale etmek isterken alevlerin arasında kalan Hayati Özcan'ın vücudunda 3'üncü derece yanıklar oluştu.
- 10.05.2022 - 16:16
- Güncelleme : 10.05.2022 - 16:30
Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Orta Mahallesi'nde boş bir arazide koyun besleyen Hayati Özcan, ağılın yanında bulunan barakada yemek yapmak istediği sırada yangın çıktı.
Yangını söndürmek isteyen talihsiz adam, bir anda kendini alevlerin ortasında buldu.
İHA'nın haberine göre; durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralandı
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özcan’a ilk müdahalesi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı.
Vücudunda 3’üncü derece yanıklar oluşarak ağır yaralanan Özcan, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.