Sakarya'da başı olmayan ceset, göğüsteki silikonla tespit edilecek

Sakarya'da başı olmayan ceset, göğüsteki silikonla tespit edilecek

Parçalara ayrılan ve başları bulunamayan kadın ve erkeğin katilinin tespit edilmesi için kadının göğsündeki silikonun seri numarası kullanılacak.

Sakarya Sapanca'nın Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki Çimen Sokak'ta 1 Temmuz günü, bir sokak köpeğinin ağzında insan uzvu olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Polis, köpeğin geldiği arazide araştırma yaptı.

Arazide gömülü, hayvanlar tarafından bir bölümü toprak üstüne çıkarılmış çöp poşeti içinde ceset parçaları bulundu.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Olay yeri inceleme ekibi ve savcının incelemesinin ardından kısmen çürümüş ceset parçaları, kimlik tespiti ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi’ne götürüldü.

BAŞLARI BULUNAMADI

Kadın ve erkek cesetleri toplam 13 parçaya bölünürken, testere veya kesici bir aletin kullanıldığı belirlendi. Cesetlerin başları ise bulunamadı.

GÖĞÜSTEKİ SİLİKONLA KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

Yapılan otopsi sırasında kadının göğsünde silikon olduğu belirlendi. Silikonun seri numarasından satan firma, daha sonra operasyonun nerede gerçekleştiği tespit edilmeye çalışacak.

Gereken bilgileri ulaşılması durumunda kadının kimliği belirlenerek, cinayetin çözülmesinde ilerleme kaydedilecek. Polis cinayeti aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.













