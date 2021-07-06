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    Sakarya'da başı olmayan ceset, göğüsteki silikonla tespit edilecek

    Parçalara ayrılan ve başları bulunamayan kadın ve erkeğin katilinin tespit edilmesi için kadının göğsündeki silikonun seri numarası kullanılacak.
    • DHA
    • 06.07.2021 - 19:00
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    Sakarya'da başı olmayan ceset, göğüsteki silikonla tespit edilecek

    Sakarya Sapanca'nın Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki Çimen Sokak'ta 1 Temmuz günü, bir sokak köpeğinin ağzında insan uzvu olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

    Polis, köpeğin geldiği arazide araştırma yaptı.

    Arazide gömülü, hayvanlar tarafından bir bölümü toprak üstüne çıkarılmış çöp poşeti içinde ceset parçaları bulundu.

    ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

    Olay yeri inceleme ekibi ve savcının incelemesinin ardından kısmen çürümüş ceset parçaları, kimlik tespiti ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi’ne götürüldü.

    Sakarya da başı olmayan ceset, göğüsteki silikonla tespit edilecek #1

    BAŞLARI BULUNAMADI

    Kadın ve erkek cesetleri toplam 13 parçaya bölünürken, testere veya kesici bir aletin kullanıldığı belirlendi. Cesetlerin başları ise bulunamadı.

    Sakarya da başı olmayan ceset, göğüsteki silikonla tespit edilecek #2

    GÖĞÜSTEKİ SİLİKONLA KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

    Yapılan otopsi sırasında kadının göğsünde silikon olduğu belirlendi. Silikonun seri numarasından satan firma, daha sonra operasyonun nerede gerçekleştiği tespit edilmeye çalışacak.

    Gereken bilgileri ulaşılması durumunda kadının kimliği belirlenerek, cinayetin çözülmesinde ilerleme kaydedilecek. Polis cinayeti aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Sakarya da başı olmayan ceset, göğüsteki silikonla tespit edilecek #3

    Sakarya da başı olmayan ceset, göğüsteki silikonla tespit edilecek #4

    Sakarya da başı olmayan ceset, göğüsteki silikonla tespit edilecek #5

    Sakarya da başı olmayan ceset, göğüsteki silikonla tespit edilecek #6

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