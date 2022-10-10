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    Sakarya'da başıboş köpekler, küçük çocuğa saldırdı

    Sahipsiz köpekler, sokakta yürüyen 7 yaşındaki Eslem Yıldırım'a saldırdı. Başıboş köpeklerin hedefi olan Eslem, "Çarşıdaki köpeklerden de korkmaya başladım" dedi.
    • 10.10.2022 - 19:47
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    Sakarya'da başıboş köpekler, küçük çocuğa saldırdı

    Sokak köpekleri, dehşet saçmaya devam ediyor.

    Başıboş gezen köpekler, insanların korkulu rüyası olurken sahipsiz köpekler, bu sefer de kendini Sakarya'da gösterdi.

    Kentin Adapazarı ilçesindeki 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde sokakta yürüyen 7 yaşındaki Eslem Yıldırım, 3 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

    Köpekler çocuğu ısırdı

    Köpekler tarafından kovalanan çocuk, kaçarken yere düştü. Bu sırada köpekler, Yıldırım'ı sağ tarafından ısırdı.

    Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler uzaklaşırken yerden kalkan çocuk, yaşadıklarını yoldan geçen minibüstekiler ile bir kişiye anlattı.

    Küçük çocuk, ailesi tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

    Hayvanların saldırı anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

    Sakarya da başıboş köpekler, küçük çocuğa saldırdı #1

     

    AA'nın haberine göre; baba Çetin Yıldırım, gazetecilere, kızının ekmek aldıktan sonra eve gelirken köpeklerin saldırısına uğradığını söyledi.

    "Kuduz tedavisi başlandı"

     

    Olaya ilk başta çevredekilerin müdahale ettiğini ve köpekleri uzaklaştırdığını belirten Yıldırım, "Komşular eşimi arıyorlar, eşim apar topar geliyor, çocuğu alıp eve götürüyor. Bana haber veriyor. Ben de gelir gelmez çocuğu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdük, gerekli işlemler yapıldı. Allah'a şükür bir problem çıkmadı ama kuduz tedavisi başlandı." diye konuştu.

    "Çocuğumuz psikiyatri tedavisi görecek"

    Baba Yıldırım, çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu dile getirerek, "Doğal olarak hayvan sevgisi diye bir şey kalmadı çocuğumuzda. Bu olaydan sonra psikolojik olarak etki altında kaldı. Çocuğumuz psikiyatri tedavisi görecek. Okula gidemiyor. Bugün bizim başımıza gelen yarın herkesin başına gelebilir." dedi.

    "Çarşıdaki köpeklerden de korkmaya başladım"

    Eslem Yıldırım da ekmek aldıktan sonra eve gelirken köpeklerin saldırısına uğradığını anlattı.

    Köpeklerin ısırdıktan sonra çevredekilerin kendisini kurtardığını belirten Eslem Yıldırım, "Babam eve gelerek beni hastaneye götürdü, orada yarama pansuman yaptılar. Köpekler saldırınca korkmuştum ve çarşıdaki köpeklerden de korkmaya başladım." ifadelerini kullandı.

    Sakarya da başıboş köpekler, küçük çocuğa saldırdı #2


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