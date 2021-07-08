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    Sakarya'da başsız cesetlerin bulunduğu cinayette tutuklama

    İran vatandaşı A.M., parçalara bölünerek gömülen, başları bulunamayan emlakçı İranlı çifti öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.
    • DHA
    • 08.07.2021 - 15:34
    • Güncelleme : 08.07.2021 - 15:35
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    Sakarya'da başsız cesetlerin bulunduğu cinayette tutuklama

    Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Çimen Sokak'ta 1 Temmuz günü, sokak köpeğinin ağzında insan uzvu olduğunu görenler, durumu polise bildirmişti.

    Polis ekiplerince yapılan araştırmada, arazide gömülü, hayvanlar tarafından bir bölümü toprak üstüne çıkarılmış çöp poşeti içinde ceset parçaları bulunmuştu.

    GÖĞÜS SİLİKONUNDAN KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

    Yapılan incelemenin ardından biri erkeğe, diğeri kadına ait cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülmüş, cesetlerin toplam 13 parçaya bölündüğü belirlenmişti. Kadının göğsünde silikon, erkek cesedinin göğsünde ise ejderha dövmesi olduğu tespit edilmişti. Kadının göğsünden çıkarılan silikonun seri numarasından silikonu satan firma ve operasyonun gerçekleştiği hastane tespit edilmişti. Öldürülen kişilerin emlakçılık yapan İran uyruklu M.Z. (39) ile eşi A.S. (40) olduğu ortaya çıkmıştı.

    Sakarya da başsız cesetlerin bulunduğu cinayette tutuklama #1

    İRAN UYRUKLU SANIK TUTUKLANDI

    Olayla ilgili soruşturma yürüten polis, elde ettiği bilgiler doğrultusunda İran uyruklu A.M. isimli kişiyi gözaltına aldı. A.M. ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    CİNAYET ORTAKLARI ARANIYOR

    Çiftin, para meselesi nedeniyle öldürüldüğü düşünülürken, polis olay anında A.M.'nin yanında olduğu değerlendirilen kişileri belirledi. Polis, yurt dışına çıkma ihtimalleri de olan bu kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Sakarya da başsız cesetlerin bulunduğu cinayette tutuklama #2

    Sakarya da başsız cesetlerin bulunduğu cinayette tutuklama #3

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