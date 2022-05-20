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    Sakarya'da belediye otobüsü seyir halindeyken yandı

    Şehir içi ulaşımda kullanılan belediye otobüsü seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.
    • 20.05.2022 - 15:20
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    Sakarya'da belediye otobüsü seyir halindeyken yandı

    Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Gazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan 54 FH 070 plakalı belediye otobüsünün motor kısmı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.

    Alevleri fark eden otobüs sürücüsü aracı yol kenarına çekerek, kendini ve otobüste bulunan yolcuları tahliye etti.

    İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

    Sürücünün durumu haber vermesi üzerine bölgeye İtfaiye ekipleri sevk edilirken, yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

    Yol trafiğe kapatıldı

    Kısa sürede büyüyen yangında otobüs adeta alev topuna döndü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın söndürüldü. Polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yol trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği esnada karşı şeritte uzun araç kuyrukları oluştu.

    İHA'nın haberine göre, meydana gelen yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Sakarya da belediye otobüsü seyir halindeyken yandı #1

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    Sakarya da belediye otobüsü seyir halindeyken yandı #4

    Sakarya da belediye otobüsü seyir halindeyken yandı #5

    Sakarya da belediye otobüsü seyir halindeyken yandı #6

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