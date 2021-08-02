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    Sakarya'da beton mikseri devrildi

    Sürücünün zor anlar yaşadığını gören vatandaşlar, yardıma koşsa da çare olmadı. Beton mikserinin yan yatma anı kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 02.08.2021 - 11:49
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 11:57
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    Sakarya'da beton mikseri devrildi

    Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, araziye döküm işlemi için gelen beton mikseri kaza yaptı.

    Osmanağa Mahallesi'ndeki kazada, mahalleye beton dökümü için gelen bir beton mikseri, arazide yan yatmaya başladı.

    VATANDAŞLARIN ÇABASI YETERSİZ KALDI

    Çevredekiler, aracın devrilmemesi için üzerine çıkarak ağırlık yapmaya çalışsa da başarılı olamadı, beton mikseri devrildi.

    Beton mikserinin devrilme anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kazada yaralanan olmadı.

    Sakarya'da beton mikseri devrildi ViDEO

    Sakarya da beton mikseri devrildi #1

    Sakarya da beton mikseri devrildi #2

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