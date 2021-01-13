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Sakarya'da bir çantada daha ceset parçaları bulundu

Sakarya'da bir çantada daha ceset parçaları bulundu

Sakarya'da dün bir spor çantada insana ait olduğu düşünülen ceset parçalarının bulunması üzerine bölgede çalışan ekipler, ikinci bir çantada yeni parçalara ulaştı.