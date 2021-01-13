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- Sakarya'da bir çantada daha ceset parçaları bulundu
Sakarya'da bir çantada daha ceset parçaları bulundu
Sakarya'da dün bir spor çantada insana ait olduğu düşünülen ceset parçalarının bulunması üzerine bölgede çalışan ekipler, ikinci bir çantada yeni parçalara ulaştı.
- AA
- 13.01.2021 - 14:24
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karaman mevkisindeki Çark deresi kenarında dün akşam saatlerinde spor çantada insana ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulunması üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çalışmalarına yeniden başladı.
İKİNCİ ÇANTA BULUNDU
Ekipler, yaklaşık 150 metre uzaklıkta içinde yeni parçalar olan başka bir çanta buldu.
Cumhuriyet savcısı ve ekiplerin incelemesinin ardından parçalar araştırılmak üzere tabuta konularak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü.
PARMAK İZLERİNE RASTLANDI
Ekiplerin çanta üzerinde şüpheli ya da şüphelilere ait olabileceği değerlendirilen parmak izlerine rastladığı öğrenildi.