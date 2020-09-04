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- Sakarya'da bir kadın eski eşinin saldırısına uğradı
Sakarya'da bir kadın eski eşinin saldırısına uğradı
Akyazı ilçesinde bir fabrikada çalışan kadın, iş çıkışında eski eşinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı.
- İHA
- 04.09.2020 - 22:15
Sakarya’nın Akyazı ilçesi Yağcılar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Kuzuluk’ta bir fabrikada çalışan G.Y.B. isimli kadın akşam iş çıkışında servisle evine gitmek üzere yola çıktı.
Araçtan inen kadın eski eşi M.Y.’nin silahlı saldırısına uğradı.
YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Saldırganın bacağından vurduğu G.Y.B. kanlar içerisinde kalarak yere yığıldı.
Yaralı kadın, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Saldırgan koca M.Y., olay yerinde jandarmaya teslim olurken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.