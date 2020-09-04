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    Sakarya'da bir kadın eski eşinin saldırısına uğradı

    Akyazı ilçesinde bir fabrikada çalışan kadın, iş çıkışında eski eşinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı.
    • İHA
    • 04.09.2020 - 22:15
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    Sakarya'da bir kadın eski eşinin saldırısına uğradı

    Sakarya’nın Akyazı ilçesi Yağcılar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Kuzuluk’ta bir fabrikada çalışan G.Y.B. isimli kadın akşam iş çıkışında servisle evine gitmek üzere yola çıktı.

    Araçtan inen kadın eski eşi M.Y.’nin silahlı saldırısına uğradı.

    YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

    Saldırganın bacağından vurduğu G.Y.B. kanlar içerisinde kalarak yere yığıldı.

    Yaralı kadın, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Saldırgan koca M.Y., olay yerinde jandarmaya teslim olurken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Sakarya da bir kadın eski eşinin saldırısına uğradı #1

    Sakarya da bir kadın eski eşinin saldırısına uğradı #2

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