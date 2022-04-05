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    Sakarya'da bir kişi ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürdü

    Sakarya'da bir kişi, iftar saati yaşanan tartışma sırasında ağabeyi, yengesi ve yeğenini pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. En küçük yeğeni ise balkona kaçarak kurtuldu.
    • DHA
    • 05.04.2022 - 23:20
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    Sakarya'da bir kişi ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürdü

    Sakarya'nın Serdivan ilçesinde aile içerisinde ev tapusu nedeniyle çıkan tartışma katliama dönüştü.

    İftar saati Kemalpaşa Mahallesi Gündoğar Sokak'ta meydana gelen olayda, nakliye firması bulunan ve iflas ettiği öğrenilen Çetin Güler, iftar vakti ağabeyi Bedri Güler'in evine geldi.

    EVİN TAPUSUNU İSTEDİ, TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

    Evin tapusunun kendisine verilmesini isteyen Çetin Güler ile ağabeyi Bedri Güler arasında tartışma çıktı. İki kardeş arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce Çetin Güler yanında getirdiği pompalı tüfekle evde katliam yaptı.

    AĞABEYİ, YENGESİ VE YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ

    Çetin Güler'in açtığı ateş sonucu ağabeyi Bedri Güler (65), yengesi Duriye Güler (62) ve yeğeni Tuncay Güler (24), saçmaların isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay sırasında evin en küçük oğlu Berat Güler (23) ise saldırıdan balkona kaçarak kurtuldu.

    EVDEKİ MANZARA YÜREK DAĞLADI

    Şüpheli Çetin Güler olay yerinden kaçarken, silah sesleri üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi korkunç bir manzara ile karşılaştı.

    Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde saçmalarla vurulan Bedri ve Duriye çifti ile çocukları Tuncay Güler'in hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Olay yeri savcısının incelemesi sonrasında cesetler Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

    KAÇTI

    Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan şüpheli Çetin Güler'i yakalamak için çalışma başlattı.

    Sakarya da bir kişi ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürdü #1

    Sakarya da bir kişi ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürdü #2

    Sakarya da bir kişi ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürdü #3

    Sakarya da bir kişi ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürdü #4


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