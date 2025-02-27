Sakarya'da bir kişi ahırda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

İHA

Sakarya'da Akyazı ilçesi Taşburun Mahallesi'nde, bir çocuk babası olduğu öğrenilen Osman Yılmaz kendisine ait ahırda tüfekle vurulmuş halde hareketsiz şekilde bulundu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ ANLAŞILDI

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Osman Yılmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Yılmaz'ın cenazesi otopsi merkezine kaldırıldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin çok yönlü çalışma başlattı.

Yılmaz'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.