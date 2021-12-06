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    Sakarya'da bir kişi, kahvehane önünde silahlı saldırıya uğradı

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kahvehane önünde 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan genç ağır yaralandı.
    • İHA
    • 06.12.2021 - 18:25
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 19:45
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    Sakarya'da bir kişi, kahvehane önünde silahlı saldırıya uğradı

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi Çevreyolu Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehane önünde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki İ.Ş. otomobille bölgeye gelen iki şahsın silahlı saldırısına uğradı.

    KURŞUNLAR BACAĞINA İSABET ETTİ

    Bacağına isabet eden kurşunlar neticesinde kanlar içerisinde yere yığışan İ.Ş.’yi fark gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Polis ekipleri olay sonrası otomobil ile kaçarak kayıplara karışan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

    Sakarya'da bir kişi, kahvehane önünde silahlı saldırıya uğradı VİDEO

    Sakarya da bir kişi, kahvehane önünde silahlı saldırıya uğradı #1

    Sakarya da bir kişi, kahvehane önünde silahlı saldırıya uğradı #2

    Sakarya da bir kişi, kahvehane önünde silahlı saldırıya uğradı #3

    Sakarya da bir kişi, kahvehane önünde silahlı saldırıya uğradı #4

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