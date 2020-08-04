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    Sakarya'da bisiklet hırsızlığı kamerada

    Evinin bahçesinde oğluna ait olan bisikleti yerinde göremeyen baba, güvenlik kamerasındaki kaydı izleyince bisikletin çalındığını öğrendi.
    • DHA
    • 04.08.2020 - 12:06
    • Güncelleme : 04.08.2020 - 12:06
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    Sakarya'da bisiklet hırsızlığı kamerada

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde Yılmaz Keskin, oğlunun bisikletini göremedi.

    Gazi Süleymanpaşa Mahallesi’nde oturan Keskin, oğluna ait bisikletin ortada olmadığını fark edince güvenlik kamersı kayıtlarını inceledi.

    HIRSIZLIK KAMERADA

    Kamera kayıtlarında bir gencin önce evin etrafına baktığını, daha sonra bisikleti çalıp gittiğini fark etti. Yılmaz Keskin, hırsızlık anının anbean yansıdığı görüntüleri polise vererek, şikayetçi oldu.

    Sakarya'da bisiklet hırsızlığı kamerada ViDEO

    Sakarya'da bisiklet hırsızlığı kamerada #1

    Sakarya'da bisiklet hırsızlığı kamerada #2

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