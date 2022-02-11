Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kendisini bungalov işletmecisi gibi göstererek vatandaşları dolandıran şahsa inanıp bungalov kiralamak isteyen Fadime Kurtuluş, 2800 lirasından oldu.

Show Tv'nin haberine göre Sakarya Sapanca'da sosyal medyadan bungalov kiralayıp tatil yapmak isteyen Fadime Kurtuluş, dolandırıcıların ağına düştü, 2800 lira kaybetti.

"BAŞKA İNSANLARIN BUNGALOVLARINI KİRALAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Dolandırıcılara 2800 TL ödediğini söyleyen Kurtuluş, "Başka insanların bungalovlarını kullanıp kiralamaya çalışıyorlar. Bu insanlar birçok kişiyi dolandırmış, hala da para kaldırıyorlar." dedi.

Sakarya'da bungalov işletmecisine kandı, 2800 lira dolandırıldı - Video

"TÜM ÜCRETİ ÖDEDİĞİM HALDE DEPOZİTO İSTEDİLER"

Kendisinden daha çok para istenince şüphelendiğini anlatan Kurtuluş, "Ücretin tamamını istediğini, son bir bungalovu kaldığını bu yüzden ücreti peşin ödemem gerektiğini söylediler. 2 saat sonra geri arayıp depozito ödemem gerektiğini söyleyip sebep olarakta, hasarlara karşı bir güvence dediler. Konuyu araştırdım. Tüm ücretini ödediğim halde depozito istendi, buna gerek yok diye düşündüm." dedi.

"BENİMLE BİRLİKTE DOLANDIRILAN 7 KİŞİ DAHA VAR"

Tek mağdurun kendisi olmadığını anlayan Kurtuluş, "Paramın iadesini istiyorum dedim. Paramın iadesini göndermediler. Depozitoyu göndermezseniz kiralama işleminiz iptal oluyor dediler. Şu anda dolandırılan 7 kişi var. Çocuklarını tatile göndermeye karar vermiş insanlar var. Dolandırıldıktan sonra bu kişiler sizi engelliyor. Engellendikten sonrada hiçbir şekilde ulaşamıyorsunuz. Instagram adreslerini değiştirmişler" diye konuştu.

Kurtuluş, bungalov işletmecisi görüntüsünde olan şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

ŞAHIS OPERASYONLA YAKALANDI

Birçok vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 24 yaşındaki T.Y. isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı.



Sahte ilanlarla rezervasyon alan ve çok sayıda kişiyi dolandıran şahsın Adapazarı ilçesindeki ikametini tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

İkamette gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken T.Y. gözaltına alındı.

Hırsızlık ve dolandırıcılık başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan T.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



