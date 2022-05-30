Sakarya'da 'bungalov tatili'yle dolandırıcılık: 6 gözaltı

Farklı sitelerden aldıkları bungalov fotoğraflarıyla vatandaşları kandırarak 5 milyon lira kazanan 6 dolandırıcı, polis ekiplerince yakalandı.

Sakarya'da bulunan bungolov fotoğraflarını paylaşarak internet üzerinden tatil satışı yapan kişiler, dolandırıcılık şikayetleri üzerine polisi harekete geçirdi.

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 şüphelinin konum olarak Sapanca'daki boş bir araziyi gösterdiğini tespit etti.

160 kişi mağdur oldu

Ekipler, 20 kentte yaşayan 160 kişinin dolandırıldığını belirledi. Dolandırılanlar arasında, kanser hastası eşini tatil götürmek isteyen ya da Sapanca'da sevgilisine evlilik teklifinde bulunacakların da olduğu ortaya çıktı.

5 milyon liralık vurgun

Şüphelilerin, mağdurlardan 5 milyon TL elde ettiği, bu paraları eğlence mekanlarında harcadıkları öğrenildi.

3 ilde operasyon

İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da belirlenen adreslere operasyon düzenlenirken, A.Ç., E.Ç., B.C., F.A., K.K. ve U.A. gözaltına alındı. DHA'nın haberine göre hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. cezaevine gönderilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi de adliyeye sevk edildi.