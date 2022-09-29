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    Sakarya'da çaldığı araçla gezerken yakalandı

    Sakarya'nın Kocaali ilçesinde otomobil çalan şüpheli, jandarma ekiplerinin kovalamacası neticesinde yakalandı.
    • 29.09.2022 - 14:47
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    Sakarya'da çaldığı araçla gezerken yakalandı

    Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana gelen otomobil hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçen Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı Hızır Timi ekipleri, otomobilin Kaynarca istikametine doğru seyir halinde olduğunu tespit etti.

    Motosikletli ekipler, kilometrelerce süren takip neticesinde çalıntı aracı Karasu-Kaynarca yolu Üçoluk Mahallesi mevkiinde durdurdu.

    Yakalanması uzun sürmedi

    Çaldığı araçla birlikte suçüstü yakalanan G.B., gözaltına alınarak Kocaali İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    İHA'nın haberine göre şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

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