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    Sakarya'da ağaçlık alanda saklanan genç, uyuşturucuyla yakalandı

    Arifiye ilçesinde, devriye gezen jandarmaların çalılık alanda bulduğu A.D.'nin üzerinden 14 paket metamfetamin ve 12 gram bonzai çıktı.
    • 17.09.2022 - 15:48
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 17:54
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    Sakarya'da ağaçlık alanda saklanan genç, uyuşturucuyla yakalandı

    Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Adliye Mahallesi'ndeki ormanda devriye gezen jandarma ekipleri, gizli bir yer fark etti.

    Etrafı çalılıklarla çevrilerek gizlenmeye çalışan alanda A.D. isimli bir şahıs yerde oturur vaziyette, yanında da uyuşturucu maddelerle yakalandı.

    14 paket metamfetamin ve 12 gram bonzai bulundu

    Olay yerinde inceleme yapan ekipler, içime hazır folyo kağıdına sarılı 14 paket metamfetamin ve 12 gram bonzai ele geçirildi.

    İHA'nın haberine göre, şüphelinin evinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ile silaha ait fişekler ele geçirildi.

    Sakarya da ağaçlık alanda saklanan genç, uyuşturucuyla yakalandı #1

    Sakarya da ağaçlık alanda saklanan genç, uyuşturucuyla yakalandı #2

    Sakarya da ağaçlık alanda saklanan genç, uyuşturucuyla yakalandı #3

    Sakarya da ağaçlık alanda saklanan genç, uyuşturucuyla yakalandı #4


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