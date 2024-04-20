Sakarya'da çalındığı sanılan ziynet eşyası dolu çantayı sahipsiz köpek aldı Geyve ilçesinde jandarma ekipleri, çalındığı sanılan ziynet eşyası dolu çantayı sahipsiz köpeğin aldığını tespit etti.

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AA & Ensonhaber

Sakarya'da eşine ender rastlanan bir olay meydana geldi.

Geyve ilçesine bağlı Düzakçaşehir Mahallesi'nde ikamet eden A.U. ve eşi S.U. çalışmak üzere gittikleri tarlada, içinde 76 gram bilezik, alyans yüzük, 15 gram külçe altın ve 2 bin 500 lira bulunan çantayı bir ağacın dibine bıraktı.

Çantayı yerinde bulamayan çift, jandarmaya ihbarda bulundu.

Çantayı sahipsiz köpeğin aldığı tespit edildi

Ekiplerce başlatılan çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kameraları incelendi.

Kayıtlarda, sahipsiz köpeğin tarlaya girerek içinde ziynet eşyalarının olduğu çantayı alarak uzaklaştığı görüldü.

Bölgede yapılan araştırmalar sonucu çantanın, içindeki ziynet eşyalarıyla eksiksiz halde bulunduğu belirtildi.