Sakarya'da çalışan Afgan genci bıçaklayarak öldürdüler

Bir besi çiftliğinde çalışan 26 yaşındaki Afganistan uyruklu genç, tartıştığı kişi ve onun arkadaşları tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 3 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.