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- Sakarya'da çalışan Afgan genci bıçaklayarak öldürdüler
Sakarya'da çalışan Afgan genci bıçaklayarak öldürdüler
- İHA
- 05.08.2020 - 13:35
1 Ağustos Cumartesi günü Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde besi çiftliğinde çalışan Afganistan uyruklu genç, bir başka besi çiftliğinde çalışan kişiyle tartıştı.
Tepekum Mahallesi'nde çalışan 26 yaşındaki Afgan F.V. ile 25 yaşındaki yabancı uyruklu M.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
ÖLDÜRÜP KAÇTILAR
M.A., F.V.’yi dövdürtmek için İstanbul’daki arkadaşlarına haber verdi. İstanbul’dan Sakarya’ya gelen yabancı uyruklu şahıslar, F.V.’yi bıçaklayarak öldürdü ve İstanbul’a kaçtı.
ZANLILAR ESENYURT'TA YAKALANDI
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemeler doğrultusunda yabancı uyruklu şahısların İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir evde saklandıkları öğrenildi.
SAKARYA'YA GÖTÜRÜLDÜLER
Ekiplerin yaptıkları operasyon sonrasında Afganistan uyruklu 26 yaşındaki J.M., 25 yaşındaki M.A., 26 yaşındaki R.A. ve 23 yaşındaki M.M. gözaltına alınarak Sakarya’ya getirildi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden J.M., M.A. ve M.M. tutuklanarak cezaevine gönderilirken R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.