Sakarya'da çalıştığı depodan bahis için 800 bin liralık fındık çaldı

Sakarya'da çalıştığı depodan bahis için 800 bin liralık fındık çaldı

Bekçi olarak çalıştığı depodan çaldığı fındıkları satarak kumar parası çıkaran Ö.D., polisin 3 aylık çalışması sonucu yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Adapazarı’ndaki bir fındık deposundan 800 bin lira değerindeki 37 ton fındığın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Depodaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, siyah renkli bir aracın fındık deposuna gelip, belli bir süre durduktan sonra ayrıldığını saptadı.

HIRSIZ, DEPO BEKÇİSİ ÇIKTI

Ekiplerin 3 aylık takibi ile hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin, gündüzleri depoda bekçi olarak görevli olan Ö.D. (31) olduğu belirlendi. Depoda bulunduğu sırada yakalanan Ö.D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

FIKDIKLARI SATIP KUMAR PARASI ÇIKARDI

Şüphelinin emniyetteki sorgusunda, internet siteleri üzerinden bahis oynadığı, bundan dolayı da kaybettiği paraları tekrar kazanmak için hırsızlık olayını gerçekleştirdiği, hırsızlıktan elde ettiği paraları da tekrardan bahis sitelerinde kaybettiğini söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.