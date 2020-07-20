Sakarya'da cesedi bulundu: Eşi ve sevgilisi gözaltında

TEM otoyolu kenarında cesedi bulunan Suriyeli kadının öldürülmesine ilişkin, eşi ve eşinin sevgilisi ile arkadaşı gözaltına alındı.

Sakarya'da TEM otoyolunun kenarında bir ceset bulundu.

16 Temmuz günü Adapazarı Gişeleri mevkisinin yakınlarında bulunan cesedin, Suriye uyruklu Salem Hamdi'ye ait olduğu belirlendi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hamdi'nin cinayete kurban gittiğini belirledi.

EŞİ VE SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayetin ardından çok yönlü araştırma başlatan ekipler, yapılan araştırmalar sonunda Salem Hamdi’nin eşi M.K.'yi ve M.K.'nin sevgilisi A.D. ve A.D.'nin arkadaşı A.A.'yı İstanbul’da yakalayarak gözaltına aldı.

İTİRAF ETTİLER

Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek sorgulanan 3 şüpheli, Hamdi'yi başına sert bir cisimle vurarak öldürdüklerini, cesedini de Sakarya’ya getirerek, otoyol kenarına attıklarını itiraf etti. Şüphelilerin, sorgusu sürüyor.