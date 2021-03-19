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    Sakarya'da çiftlikten kaçan atlar, karayolunda dört nala koşturdu

    Çiftlikten kaçan 4 at D-100 karayoluna çıktı. Atların karayolunda koşuştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 19.03.2021 - 14:42
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 15:13
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    Sakarya'da çiftlikten kaçan atlar, karayolunda dört nala koşturdu

    Sakarya’da D-100 karayolu Pekşenler mevkiinde çiftlikten kaçan 4 at karayoluna çıktı.

    Akyazı istikametine doğru koşan atlardan bir tanesi ters yöne girdi.

    TRAFİKTE KOŞTURDULAR

    Trafikte tehlike oluşturan atlara araçların çarpmaması için sürücü Okan Toprak, atlara arkalarından aracıyla eskortluk yaptı.

    Karayolunda dört nala koşan atlar kendilerini takip eden sürücünün yolu kapatması sayesinde bir şantiye alanına sokuldu.

    Sakarya'da çiftlikten kaçan atlar, karayolunda dört nala koşturdu VİDEO

    SAHİBİ ŞANTİYEDEN TESLİM ALDI

    Atları güvenli şekilde şantiyeye sokan Okan Toprak, “Yolda giderken bir anda karayoluna çıktılar. Bir kaza yaşanmaması ve atların zarar görmemesi için arkalarından takip yaparak diğer sürücüleri uyardık. Yanımda ağabeyim vardı. O araçları durdurdu. Atları şantiyeye soktuk. Sahibi gelip aldı” dedi.

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    Sakarya da çiftlikten kaçan atlar, karayolunda dört nala koşturdu #2

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    Sakarya da çiftlikten kaçan atlar, karayolunda dört nala koşturdu #4

    Sakarya da çiftlikten kaçan atlar, karayolunda dört nala koşturdu #5

    Sakarya da çiftlikten kaçan atlar, karayolunda dört nala koşturdu #6

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