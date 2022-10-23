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Sakarya'da çıkan anız yangınları ekiplerce kontrol altına alındı

Sakarya'da çıkan anız yangınları ekiplerce kontrol altına alındı

Sakarya’da, yasak olmasına rağmen duyarsız çiftçiler tarafından yakılan anızlar şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyerek birçok alanda yangına sebep oldu.