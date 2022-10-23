- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Sakarya'da çıkan anız yangınları ekiplerce kontrol altına alındı
Sakarya'da çıkan anız yangınları ekiplerce kontrol altına alındı
- 23.10.2022 - 19:27
- Güncelleme : 23.10.2022 - 19:35
Sakarya'da Adapazarı ve Erenler ilçelerinde bulunan tarlalarda meydana gelen anız yangınları yasak olmasına rağmen duyarsız çiftçiler tarafından yakılmaya devam ediliyor.
Hasat zamanının ardından çoğu tarla sahibi tarafından yakılan anızlar durdurulmaz bir hal aldı.
Rüzgarın etkisiyle alevlendi
Öğlen saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgarın da etkisiyle alevlenen anız yangınları Adapazarı ve Erenler ilçesinde bir çok tarım arazini küle çevirdi.
Duyarsız çiftçilerin anızlarını yakması neticesinde meydana gelen yangınlara ise itfaiye ekipleri, 15 araç ve 30 personelle yaklaşık 4 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.
Sakarya'da çıkan anız yangınları ekiplerce kontrol altına alındı VİDEO
Soğutma işlemleri sürüyor
İHA'nın aktardığına göre kontrol altına alınan yangının soğutma işlemleri devam ediyor.
Tarım arazilerinin birçoğunu küle çeviren yangın ise havadan da görüntülendi.