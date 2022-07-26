3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ederken yangından kaçamayan kaplumbağanın telef olması yürekleri sızlattı.

Havaların ısınması ile birlikte Türkiye'de orman yangınları sayısı yine artmaya başladı.

Dün öğle saatlerinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Yangına 210 personel müdahale etti

Yaklaşık 3 saat süren çalışmalara 2 uçak, 2 helikopter, 10 itfaiye, 26 araç ve 210 personel müdahale etti.

Yaklaşık 6 hektarlık alanın yandığı bölgedeki zarar havadan görüntülendi.

Sakarya'da çıkan orman yangınında 6 hektarlık alan zarar gördü VİDEO

Alevlerden kaçamayan kaplumbağa telef oldu

İHA'nın aktarımına göre; ekipler, herhangi bir olumsuzluk olmaması adına bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken alevlerden kaçamayarak telef olan kaplumbağanın görüntüsü ise yürekleri sızlattı.