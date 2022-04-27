Sakarya'da cinayet: Kardeşi katili oldu

Kardeşinin pompalı tüfekle saldırması sonucu ağır yaralanan halk eğitim merkezi müdürü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Saraybosna Caddesi'nde bulunan Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'nde müdürlük yapan Abdulvahit Uygar, kardeşi M.Z.U. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Abdulvahit Uygar kanlar içerisinde yere yığılırken kardeşi ise ortadan kayboldu.

Kurtarılamadı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı adam Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Uygar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırgan kardeş aranıyor

İHA'nın haberine göre polis ekipleri, kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.