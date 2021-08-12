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    Sakarya'da çocukların tehlikeli eğlencesi kamerada

    Aracın arkasına tutunan çocukların oluşturduğu görüntü anbean kaydedildi.
    • İHA
    • 12.08.2021 - 12:24
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 13:51
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    Sakarya'da çocukların tehlikeli eğlencesi kamerada

    Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sokak aralarında haşerelere karşı ilaçlama yapan seyir halindeki araçta tehlikeli anlar kayda geçti.

    Peşinden koştukları aracın arkasına tutunarak tehlikeye davetiye çıkaran 2 çocuk yürekleri ağza getirdi.

    TEHLİKEYE DAVETİYE ÇIKARDILAR

    Çocukların tehlikeli eğlenceleri, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Görüntülerde, çocukların haşere ilaçlama aracının peşinden koşması ve aracın arkasına tutunarak yolculuk yapması yer alıyor.

    Sakarya'da çocukların tehlikeli eğlencesi kamerada ViDEO

    Sakarya da çocukların tehlikeli eğlencesi kamerada #1

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