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- Sakarya'da çocukların tehlikeli eğlencesi kamerada
Sakarya'da çocukların tehlikeli eğlencesi kamerada
Aracın arkasına tutunan çocukların oluşturduğu görüntü anbean kaydedildi.
- İHA
- 12.08.2021 - 12:24
- Güncelleme : 12.08.2021 - 13:51
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sokak aralarında haşerelere karşı ilaçlama yapan seyir halindeki araçta tehlikeli anlar kayda geçti.
Peşinden koştukları aracın arkasına tutunarak tehlikeye davetiye çıkaran 2 çocuk yürekleri ağza getirdi.
TEHLİKEYE DAVETİYE ÇIKARDILAR
Çocukların tehlikeli eğlenceleri, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, çocukların haşere ilaçlama aracının peşinden koşması ve aracın arkasına tutunarak yolculuk yapması yer alıyor.
Sakarya'da çocukların tehlikeli eğlencesi kamerada ViDEO