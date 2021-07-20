Sakarya'da denize giren 32 kişinin vücudunda kızarıklıklar oluştu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize giren 32 kişinin vücudunda kızarıklık ve kaşıntıların oluşması üzerine hastanede tedavi altına alındılar.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde denize girenlerin vücudunda kaşıntı başlamasının ardından sahil boşaldı.

Vücutlarında kaşınmaya bağlı kızarıklar oluşan 32 kişi hastanede tedaviye alındı.

Tedbir amacıyla bir süre denize girilmesine izin verilmedi.

32 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALTINDA

Haber verilmesi üzerine sahile gelen 112 Acil ekipleri, bazı kişileri hastaneye götürürken, bazıları da kendi araçlarıyla hastaneye gitti.

32 kişi aynı şikayetlerle Karasu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

DENİZDEN NUMUNE ALINDI

Sağlık ekiplerinin görüş belirtmesi üzerine saat 18.10 sıralarında tedbir amacıyla cankurtaranlar denize girilmesine izin vermedi. İlerleyen saatlerde yeniden denize girilmesine izin verildi. Kaşınmanın nedenini belirlemek için deniz suyundan numune alınacağı belirtilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Hastaneye gidenler tedavilerinin ardından taburcu edildi.