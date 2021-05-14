Sakarya'da dernek başkanından kadınlara taciz

Hacamat yaptırmak için gelen kadınları taciz ettiği iddia edilen dernek başkanı Vedat Gülmez, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden 3 kadın, Bayraktepe Mahallesi’ndeki Sevda Gönüllüleri Eğitim Derneği’nin başkanlığını yapan Vedat Gülmez'in kendilerini taciz ettiğini öne sürdü.

HACAMAT İÇİN GİTTİLER TACİZE UĞRADILAR

Hacamat yaptırmak için gittikleri dernek binasında tacize uğradıklarını söyleyen kadınların şikayeti üzerine Vedat Gülmez, önceki gün gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Evli olan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan Vedat Gülmez, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vedat Gülmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, dernek binası ise mühürlendi.