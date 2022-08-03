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Sakarya'da devrilen traktörün altında kalıp, öldü
Kocaali ilçesinde, fındık bahçesinde çalışırken devrilen traktörün altında kalan 73 yaşındaki Hasan Turhan yaşamını yitirdi.
- 03.08.2022 - 19:40
Sakarya'nın Kocaali ilçesi Hızar Mahallesi Pandullu mevkisinde Hasan Turhan, fındık bahçesinde çalışırken direksiyon kontrolünü yitirdiği 54 ND 992 plakalı traktör devrildi.
Hasan Turhan devrilen traktörün altına kalırken, yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Turhan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Turhan’ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.