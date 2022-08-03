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    Sakarya'da devrilen traktörün altında kalıp, öldü

    Kocaali ilçesinde, fındık bahçesinde çalışırken devrilen traktörün altında kalan 73 yaşındaki Hasan Turhan yaşamını yitirdi.
    • 03.08.2022 - 19:40
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    Sakarya'da devrilen traktörün altında kalıp, öldü

    Sakarya'nın Kocaali ilçesi Hızar Mahallesi Pandullu mevkisinde Hasan Turhan, fındık bahçesinde çalışırken direksiyon kontrolünü yitirdiği 54 ND 992 plakalı traktör devrildi.

    Hasan Turhan devrilen traktörün altına kalırken, yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde can verdi

    Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Turhan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Turhan’ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Sakarya da devrilen traktörün altında kalıp, öldü #1


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