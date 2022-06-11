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    Sakarya'da dolmuşta kadını elle taciz eden şüpheli yakalandı

    Sakarya'da dolmuşta önündeki koltukta oturan kadını elle taciz ettiği iddia edilen E.K. (41), gözaltına alındı.
    • 11.06.2022 - 17:58
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    Sakarya'da dolmuşta kadını elle taciz eden şüpheli yakalandı

    Sakarya'da dolmuşta bir kadın yolcu, arkasındaki koltukta oturan kişinin kendisini elle taciz ettiğini öne sürdü.

    Kadın, cep telefonu kamerasını açıp arkasında oturan kişiye, "Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz" dedi. Görüntü çekilmemesini isteyen şüpheli, araçtan inerek uzaklaştı.

    Polis görüntülerden şüpheliyi tespit etti

    DHA'nın haberine göre, görüntüleri sosyal medyada paylaşan kadın, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis kimliğini belirlediği E.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Sakarya da dolmuşta kadını elle taciz eden şüpheli yakalandı #1

    Sakarya da dolmuşta kadını elle taciz eden şüpheli yakalandı #2


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