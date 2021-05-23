TEM Otoyolu girişindeki virajda kontrolden çıkan domates yüklü kamyon, bariyerlere çarpmasının ardından devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Antalya'dan İstanbul'a domates götüren Nevzat Toğrul idaresindeki domates yüklü kamyon, Sakarya’da D-650 Karayolu'ndan TEM Otoyolu'na giriş yapmak için bağlantı yoluna girdi.

Kamyon, virajda sürücünün kontrolünden çıktı.

Yol kenarındaki bariyerlere çarpan araç, yol kenarındaki yeşillik alana devrildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki sürücüler, durumu ekiplere bildirdi.

Olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri gönderildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller neticesinde, sürücü Toğrul’un kazayı yara almadan atlattığı belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Devrilen kamyon, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sakarya’da domates yüklü kamyon devrildi ViDEO

“MAL DEVRİLEREK KAMYONU YATIRDI”

Kazayı yaralanmadan atlatan sürücü Nevzat Toğrul kazaya ilişkin yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

“Hep döndüğümüz bir viraj, çok da yavaştım ama sanırım kasadaki mal devrilerek kamyonu buraya yatırdı. Şükür bana bir şey olmadı.”