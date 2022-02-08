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    Sakarya'da drone filosuyla uyuşturucu operasyonu yapıldı

    Drone ile havadan yapılan operasyonla birlikte 9 uyuşturucu satıcısı yakalanarak tutuklandı.
    • DHA
    • 08.02.2022 - 18:03
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 18:08
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    Sakarya'da drone filosuyla uyuşturucu operasyonu yapıldı

    Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında 2 ile 15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

    6 drone'un kullanıldığı operasyonda, havadan baskın yapılacak evler takibe alındı.

    9 KİŞİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

    Evlere yapılan operasyonlarda G.K., A.B., F.Y., T.T., A.C., G.K., M.R.C., S.B. ve T.B. yakalandı. 9 kişi adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

    Sakarya da drone filosuyla uyuşturucu operasyonu yapıldı #1

    Sakarya da drone filosuyla uyuşturucu operasyonu yapıldı #2

    Sakarya da drone filosuyla uyuşturucu operasyonu yapıldı #3

    Sakarya da drone filosuyla uyuşturucu operasyonu yapıldı #4

    Sakarya da drone filosuyla uyuşturucu operasyonu yapıldı #5

    Sakarya da drone filosuyla uyuşturucu operasyonu yapıldı #6

    Sakarya da drone filosuyla uyuşturucu operasyonu yapıldı #7

    Sakarya da drone filosuyla uyuşturucu operasyonu yapıldı #8


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