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    Sakarya'da duble yolu bırakıp tercih ettiği yol şaşırttı

    Sakarya’da duble yolu bırakıp yağmur suyu kanalı üzerinde ilerleyen otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Otomobilin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • 21.10.2022 - 10:14
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    Sakarya'da duble yolu bırakıp tercih ettiği yol şaşırttı

    Sakarya'dan vatandaş kamerasına yansıyan bir video izleyenleri şaşkına çevirdi.

    Duble yolu bırakıp yağmur suyu kanalı üzerinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

    Görenler şaşırdı

    Otomobilin ilginç yolculuğu ise görenleri şaşırttı.

    İHA'nın aktardığına göre o anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

    Sakarya da duble yolu bırakıp tercih ettiği yol şaşırttı #1

    Sakarya da duble yolu bırakıp tercih ettiği yol şaşırttı #2


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