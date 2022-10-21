Sakarya'da duble yolu bırakıp tercih ettiği yol şaşırttı

Sakarya’da duble yolu bırakıp yağmur suyu kanalı üzerinde ilerleyen otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Otomobilin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sakarya'dan vatandaş kamerasına yansıyan bir video izleyenleri şaşkına çevirdi.

Duble yolu bırakıp yağmur suyu kanalı üzerinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

Görenler şaşırdı

Otomobilin ilginç yolculuğu ise görenleri şaşırttı.

İHA'nın aktardığına göre o anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.