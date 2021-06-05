Euro
10.5501
-0.19%
Dolar
8.6668
-0.41%
Altın
527.01
0.68%
Borsa
1.433
0.34%
Bitcoin
324.318
-2.37%
EXEN Coin
34.36
2.90%
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    Sakarya'da düğün eğlencesine koronavirüs engel olamadı

    Yasaklarının kalkması ile birlikte Erenler ilçesinde düzenlenen düğünde çekilen bir görüntüde, koronavirüsün unutulduğu görüldü.
    • İHA
    • 05.06.2021 - 05:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'da düğün eğlencesine koronavirüs engel olamadı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açık ve kapalı alanlardaki düğün yasaklarına dair önemli açıklamalarda bulunmuştu.

    Kademeli normalleşmenin yeni adımları ile alakalı açıklanan kararlar arasında açık ve kapalı alandaki düğün törenlerinin 1 Haziran'dan itibaren başlayacağı belirtilmişti.

    Sakarya'da düğün eğlencesine koronavirüs engel olamadı VİDEO

    VİRÜS UNUTULDU

    Bunun üzerine Sakarya'nın Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi’nde düzenlenen düğünde davetliler koronavirüsü unutularak, maske ve sosyal mesafesiz şekilde eğlendiler.

    O ANLAR KAMERADA

    O anlar ise, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

    Sakarya da düğün eğlencesine koronavirüs engel olamadı #1

    Sakarya da düğün eğlencesine koronavirüs engel olamadı #2

    Sakarya da düğün eğlencesine koronavirüs engel olamadı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir