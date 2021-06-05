Yasaklarının kalkması ile birlikte Erenler ilçesinde düzenlenen düğünde çekilen bir görüntüde, koronavirüsün unutulduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açık ve kapalı alanlardaki düğün yasaklarına dair önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Kademeli normalleşmenin yeni adımları ile alakalı açıklanan kararlar arasında açık ve kapalı alandaki düğün törenlerinin 1 Haziran'dan itibaren başlayacağı belirtilmişti.

Sakarya'da düğün eğlencesine koronavirüs engel olamadı VİDEO

VİRÜS UNUTULDU

Bunun üzerine Sakarya'nın Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi’nde düzenlenen düğünde davetliler koronavirüsü unutularak, maske ve sosyal mesafesiz şekilde eğlendiler.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.



