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    Sakarya'da düğün salonuna çekicinin üzerinde gittiler

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düğün salonuna giderken yolda arızalanan gelin arabası, çekici yardımıyla kurtarıldı.
    • İHA
    • 25.07.2021 - 20:32
    • Güncelleme : 25.07.2021 - 20:37
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    Sakarya'da düğün salonuna çekicinin üzerinde gittiler

    Sakarya'da D-650 karayolu Küpçüler Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda gelin alması sonrasında düğün salonuna giden gelin arabası seyir halindeyken arızalandı.

    Yol ortasında kalan araç için ise çekiciden yardım istendi.

    ÇEKİCİNİN ÜSTÜNDE DÜĞÜN SALONUNA YOLCULUK

    Mutlu günlerinde engel tanımayan çift, çekicinin üstüne yüklenen gelin arabasıyla düğün salonuna gitti.

    Gelin arabasının çekiciye yüklendiği anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Sakarya'da düğün salonuna çekicinin üzerinde gittiler VİDEO

    Sakarya da düğün salonuna çekicinin üzerinde gittiler #1

    Sakarya da düğün salonuna çekicinin üzerinde gittiler #2

    Sakarya da düğün salonuna çekicinin üzerinde gittiler #3

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