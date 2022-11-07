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    Sakarya'da düğün sonrası kaza: 4 yaralı

    Karasu ilçesinde yakınlarının düğününden çıkan aile, korkunç bir kaza yaşadı. Kazada, aileden 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
    • 07.11.2022 - 14:22
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 14:44
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    Sakarya'da düğün sonrası kaza: 4 yaralı

    Sakarya’daki düğün sonrası dehşet bir kaza yaşandı.

    Karasu istikametinden Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan M.K.E. idaresindeki 54 AAC 072 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

    Kontrolden çıkarak savrulan otomobil boş araziye uçtu.

    4 kişi hastaneye kaldırıldı

    Takla atan otomobil içerisinde bulunan ve düğünden çıktıkları öğrenilen ailenin yardımına ilk olarak çevredeki sürücüler koştu.

    Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince, sürücü M.K.E. ile otomobil içerisinde bulunan diğer 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Sakarya da düğün sonrası kaza: 4 yaralı #1

    Sakarya da düğün sonrası kaza: 4 yaralı #2

    Sakarya da düğün sonrası kaza: 4 yaralı #3

    Sakarya da düğün sonrası kaza: 4 yaralı #4


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