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- Sakarya’da, düğünde takı töreni sırasında havaya ateş açtılar
Sakarya’da, düğünde takı töreni sırasında havaya ateş açtılar
Bir düğünde Kurtlar Vadisi dizi müziği eşliğinde alana giren bir grup, ellerindeki silahlar ile havaya ateş açtı. O anlar, kameraya yansıdı.
- İHA
- 18.10.2021 - 13:42
- Güncelleme : 18.10.2021 - 14:19
Sakarya’da düzenlenen bir düğün töreninde silahlar art arda patladı.
Takı töreninin başlamasıyla Kutlar Vadisi dizisinin müziği eşliğinde alana giriş yapan bir grup, havaya ateş açıp davetlilerin arasından gelin ile damadın yanına ilerledi.
SOSYAL MEDYADA DA PAYLAŞILDI
Dizi setini aratmayan o anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.
Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti
Sakarya’da, düğünde takı töreni sırasında havaya ateş açtılar VİDEO