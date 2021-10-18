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Sakarya’da, düğünde takı töreni sırasında havaya ateş açtılar

Sakarya’da, düğünde takı töreni sırasında havaya ateş açtılar

Bir düğünde Kurtlar Vadisi dizi müziği eşliğinde alana giren bir grup, ellerindeki silahlar ile havaya ateş açtı. O anlar, kameraya yansıdı.