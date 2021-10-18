Euro
10.7724
0.24%
Dolar
9.2858
0.27%
Altın
525.5
-0.17%
Borsa
1.412
0.16%
Bitcoin
567.276
0.72%
EXEN Coin
20.62
-0.81%
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Sakarya’da, düğünde takı töreni sırasında havaya ateş açtılar

    Bir düğünde Kurtlar Vadisi dizi müziği eşliğinde alana giren bir grup, ellerindeki silahlar ile havaya ateş açtı. O anlar, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 18.10.2021 - 13:42
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 14:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya’da, düğünde takı töreni sırasında havaya ateş açtılar

    Sakarya’da düzenlenen bir düğün töreninde silahlar art arda patladı.

    Takı töreninin başlamasıyla Kutlar Vadisi dizisinin müziği eşliğinde alana giriş yapan bir grup, havaya ateş açıp davetlilerin arasından gelin ile damadın yanına ilerledi.

    SOSYAL MEDYADA DA PAYLAŞILDI

    Dizi setini aratmayan o anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.

    Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti

    Sakarya’da, düğünde takı töreni sırasında havaya ateş açtılar VİDEO

    Sakarya’da, düğünde takı töreni sırasında havaya ateş açtılar #1

    Sakarya’da, düğünde takı töreni sırasında havaya ateş açtılar #2

    Sakarya’da, düğünde takı töreni sırasında havaya ateş açtılar #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir