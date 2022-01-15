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- Sakarya'da ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran 3 kişi yakalandı
Sakarya'da ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran 3 kişi yakalandı
- İHA
- 15.01.2022 - 12:00
- Güncelleme : 15.01.2022 - 12:49
Sakarya’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezi'nde yapılan yazılı ehliyet sınavına giren 3 kişi, kopya çekebilmek için görüntülü ve sesli olarak iletişim sağlayabileceği bir düzenek kurdu.
Şahıslar kurdukları düzenek ile sınava girmeye çalışırken, giriş kapısında arama yapılan polisler tarafından yakalandı.
ELE GEÇİRİLENLER
Yapılan aramalarda 3 adet kulak içi kulaklık, 3 adet wifi cihazı, 3 adet mikrofon düzeneği, 2 adet cerrahi maskeye yerleştirilmiş düğme kamera, 1 adet gömleğe yerleştirilmiş düğme kamera ele geçirildi.
KULAKLARINDAKİ BÖCEK CIMBIZLA ÇIKARILDI
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince hastaneye götürülen 3 kişi, burada yapılan işlemler sonrasında kulaklarında bulunan ‘böcek’ cımbız yardımıyla çıkartıldı.
Hastanedeki işlemlerin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 3 kişinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Sakarya'da ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran 3 kişi yakalandı VİDEO