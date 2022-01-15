Ehliyet sınavında kopya çekmek için düzenek kuran 3 kişinin maskelerine gizli kamera, kulaklarında da ‘böcek’ adı verilen özel dinleme cihazı bulundu.

Sakarya’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezi'nde yapılan yazılı ehliyet sınavına giren 3 kişi, kopya çekebilmek için görüntülü ve sesli olarak iletişim sağlayabileceği bir düzenek kurdu.

Şahıslar kurdukları düzenek ile sınava girmeye çalışırken, giriş kapısında arama yapılan polisler tarafından yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda 3 adet kulak içi kulaklık, 3 adet wifi cihazı, 3 adet mikrofon düzeneği, 2 adet cerrahi maskeye yerleştirilmiş düğme kamera, 1 adet gömleğe yerleştirilmiş düğme kamera ele geçirildi.

KULAKLARINDAKİ BÖCEK CIMBIZLA ÇIKARILDI

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince hastaneye götürülen 3 kişi, burada yapılan işlemler sonrasında kulaklarında bulunan ‘böcek’ cımbız yardımıyla çıkartıldı.

Hastanedeki işlemlerin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 3 kişinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Sakarya'da ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran 3 kişi yakalandı VİDEO

