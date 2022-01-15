Euro
15.4280
-0.99%
Dolar
13.5192
-0.46%
Altın
789.6610
-0.71%
Borsa
2,072.93
0.11%
Bitcoin
586.211
0.69%
BTXN Coin
33.31
-0.86%
8ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 8 C

    Sakarya'da ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran 3 kişi yakalandı

    Ehliyet sınavında kopya çekmek için düzenek kuran 3 kişinin maskelerine gizli kamera, kulaklarında da ‘böcek’ adı verilen özel dinleme cihazı bulundu.
    • İHA
    • 15.01.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 15.01.2022 - 12:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'da ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran 3 kişi yakalandı

    Sakarya’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezi'nde yapılan yazılı ehliyet sınavına giren 3 kişi, kopya çekebilmek için görüntülü ve sesli olarak iletişim sağlayabileceği bir düzenek kurdu.

    Şahıslar kurdukları düzenek ile sınava girmeye çalışırken, giriş kapısında arama yapılan polisler tarafından yakalandı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Yapılan aramalarda 3 adet kulak içi kulaklık, 3 adet wifi cihazı, 3 adet mikrofon düzeneği, 2 adet cerrahi maskeye yerleştirilmiş düğme kamera, 1 adet gömleğe yerleştirilmiş düğme kamera ele geçirildi.

    Sakarya da ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran 3 kişi yakalandı #1

    KULAKLARINDAKİ BÖCEK CIMBIZLA ÇIKARILDI

    İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince hastaneye götürülen 3 kişi, burada yapılan işlemler sonrasında kulaklarında bulunan ‘böcek’ cımbız yardımıyla çıkartıldı.

    Hastanedeki işlemlerin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 3 kişinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Sakarya'da ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran 3 kişi yakalandı VİDEO

    Sakarya da ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran 3 kişi yakalandı #2

    Sakarya da ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran 3 kişi yakalandı #3

    Sakarya da ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran 3 kişi yakalandı #4


    Görüş Bildir