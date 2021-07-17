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    Sakarya'da el frenini çekmeyi unuttuğu otomobili çaya düştü

    El freni çekilmen otomobil çaya uçarken, alkollü olduğu iddia edilen sürücüsü kaza sonrası kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 17.07.2021 - 14:44
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    Sakarya'da el frenini çekmeyi unuttuğu otomobili çaya düştü

    Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Yeni Mahalle 3050 Sokak’ta ismi öğrenilemeyen ve alkollü olduğu düşünülen sürücü, otomobilinin el frenini çekmeyi unutarak araçtan indi.

    ARAÇ ÇAYA UÇTU

    Arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada ise 54 AEY 130 plakalı otomobil, kayarak yol kenarından geçen Uludere Çayı’na düştü.

    SÜRÜCÜ KAYIPLARA KARIŞTI

    Kaza sonrasında sürücü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

    Sakarya da el frenini çekmeyi unuttuğu otomobili çaya düştü #1

    Sakarya da el frenini çekmeyi unuttuğu otomobili çaya düştü #2

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