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- Sakarya'da el frenini çekmeyi unuttuğu otomobili çaya düştü
Sakarya'da el frenini çekmeyi unuttuğu otomobili çaya düştü
El freni çekilmen otomobil çaya uçarken, alkollü olduğu iddia edilen sürücüsü kaza sonrası kayıplara karıştı.
- İHA
- 17.07.2021 - 14:44
Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Yeni Mahalle 3050 Sokak’ta ismi öğrenilemeyen ve alkollü olduğu düşünülen sürücü, otomobilinin el frenini çekmeyi unutarak araçtan indi.
ARAÇ ÇAYA UÇTU
Arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada ise 54 AEY 130 plakalı otomobil, kayarak yol kenarından geçen Uludere Çayı’na düştü.
SÜRÜCÜ KAYIPLARA KARIŞTI
Kaza sonrasında sürücü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.